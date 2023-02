Met beperking de politiek in: niet altijd makkelijk, maar wel broodnodig, vindt Apeldoornse Kirsten

Muziekthea­ter Tabula Rasa uit Apeldoorn speelt ‘Relaties…best ingewik­keld’ in Dorpshuis Voorst

Het artistieke team van het Apeldoornse Muziektheater Tabula Rasa heeft zich de afgelopen tijd gebogen over het produceren van een nieuwe voorstelling. Het resultaat hiervan is op zaterdag 18 en zondag 19 februari te zien in het Dorpshuis Voorst.

3 februari