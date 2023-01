Met iets toegankelijkere nummers wil rappende leerkracht Young Teach Nederland veroveren

Mens en sportWordt dit zijn grote doorbraak? Het nummer ‘Saldo’ komt in maart dit jaar uit en de Apeldoornse rapper Young Teach (25) heeft er best grote verwachtingen van. Het is zijn stap naar een wat commerciëlere stijl, meer over uitgaan, liefde en feestjes. Toch zal hij het lesgeven, want hij is afgestudeerd leraar, nooit vaarwel zeggen. ,,Ik heet niet voor niet Young Teach.’’