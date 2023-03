Met Ter Avest verliest Voorwaarts een groot doener en een bescheiden dromer

Volleybal Anna Zijl kijkt al vooruit naar komend seizoen met Dynamo

De 3-1 overwinning tegen Peelpush in hun laatste thuiswedstrijd was vooral gevoelsmatig van waarde. Waarom ze in het bijna afgelopen seizoen niet aan de vooraf gestelde verwachtingen voldeden weten de volleybalsters van Dynamo zelf als geen ander.