Met z'n vijven in één auto? 399 euro boete

Paul geniet zo vaak als mogelijk van zijn werk op de StadsAk­kers in Apeldoorn

7 april In de tuin met misschien wel de lekkerste groente van Apeldoorn zijn pastinaak, bieten en raapsteeltjes deze maand in de aanbieding. En over een paar weken is er een overvloed aan voorjaarsgroente van de koude grond. StadsAkkers is voor tachtig vrijwilligers een prettig oord. Al heeft momenteel niet iedereen het geluk een steentje bij te kunnen dragen.