Metershoge vlammen bij brand in nieuwbouwwijk in Apeldoorn

Buurtbewoners aan de Evert van ‘t Landstraat zagen de brand ontstaan bij de nieuwbouwwoningen en belden de hulpdiensten. Thijmen is een van de omwonenden die erbij was. ,,Het is gelukkig met een sisser afgelopen. Het geluk is dat er geen wind stond. Als het gewaaid had waren misschien de woningen aan de overkant ook in brand gevlogen.’'