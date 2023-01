Militair die te diep in glaasje keek, veroorzaakt ongeluk in Apeldoorn en raakt rijbewijs kwijt

indebuurt Roy en Karsten openen massagestu­dio met tropisch thema in binnenstad: 'Mensen zijn toe aan een uurtje voor zichzelf'

Toe aan ontspanning? Vanaf zaterdag 21 januari kun je in de Apeldoornse binnenstad terecht bij een gloednieuwe massagestudio, in tropische sferen. We nemen een kijkje bij Bambouzza Massages aan de Kanaalstraat.

20 januari