Miljoenen liters water voor papierfabrieken moeten voortaan niet meer uit de grond worden gehaald

Bekendste edelhert Hubertus tentoonge­steld in Museonder

Hubertus, het meest gefotografeerde edelhert op De Hoge Veluwe, heeft een plekje gekregen in de vaste expositie van het Museonder, het educatiecentrum van het park. Het hert werd bekend doordat hij absoluut niet mensenschuw was. Hierdoor was hij erg benaderbaar. In september 2021 overleed Hubertus na een gevecht met een concurrerend mannetjeshert in de bronsttijd.

28 december