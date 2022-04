Minder attracties op Koningskermis in Apeldoorn door metamorfose Marktplein: ‘Helpt niet mee’

Kermisex­ploi­tan­ten zijn radeloos: 'Wij zitten al weer ruim zeven maanden in quarantai­ne...’

Kermisexploitanten zitten in grote onzekerheid, nu ook dit seizoen grotendeels in het water valt. Hoewel Hugo de Jonge gisteren tijdens de persconferentie de deur voor de branche op een kier zette, is het nog de vraag hoe 2021 er verder uit gaat zien. Volgens Freek Terpstra uit Zutphen hebben veel kermisexploitanten het zakelijk, maar ook privé moeilijk. ‘Het woord burn-out is niet langer taboe in het wereldje.’

