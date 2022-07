Minder vierdaagselopers, maar meer recreatieve daglopers in Apeldoorn. Hoe komt dat?

Auto botst met scooter: twee gewonden en het verkeer loopt vast

Twee mannen op een scooter zijn aan het einde van de middag gewond geraakt toen ze in botsing kwamen met een auto op rotonde De Drie Maagden in Apeldoorn. Het verkeer op de Laan van Maten, waar de rotonde in ligt, is muurvast komen te staan.

17:35