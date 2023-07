Mini Cooper vliegt in brand in Apeldoorn en is niet meer te redden

Opnieuw is het raak bij iconische brug in Apeldoorn: ‘Zo lang mogelijk behouden, maar niet tegen elke prijs’

Uit een van de pijlers van de Freule is opnieuw koper verdwenen. Het is de zoveelste averij voor de fiets- en voetgangersbrug in het centrum van Apeldoorn. Het kunstwerk van Tirza Verrips wordt geplaagd door technische tegenslag, vandalisme en diefstal.