Minimaal twee personen vermist bij grote brand in centrum Beekbergen tijdens drukke Veluwse Markt

UPDATE | VIDEODe brandweer zoekt naar tenminste twee vermiste personen in het pand van Leger des Heils in Beekbergen, waar eerder op de avond brand is uitgebroken. In het gebouw was een bijeenkomst aan de gang en het is niet duidelijk of iedereen naar buiten is gekomen. De vlammen slaan uit het dak van het pand. Een persoon is naar het ziekenhuis vervoerd, vanwege het inhaleren van rook.