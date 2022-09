Mislukte jacht op Rolex in Apeldoorn komt jonge Tukkers duur te staan

met video | quiz Nadoen hitsige herten bittere ernst op de Veluwe: ‘Ik denk alleen maar: ‘Nog een keer!’

Niet alleen bij de edelherten in de natuur vliegt het testosteron tijdens de bronsttijd in de rondte. Ook op het podium bij de laatste editie van het NK Burlen in Nationaal Park de Hoge Veluwe in Hoenderloo klinken de lokroepen om zo met de grootste trofee te veroveren. ,,Mijn zoon is zich weleens helemaal kapot geschrokken.’’

6:10