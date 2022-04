Mister Apeldoorn Zuid regelt het, linksom of rechtsom

Man (46) zakte bloedend in elkaar voor Chinees restaurant in Apeldoorn, OM: poging tot moord

De 26-jarige Mohammed A.K. wordt verdacht van poging tot moord nadat hij op zondagmiddag 2 januari een 46-jarige man zou hebben neergestoken in een woning bij winkelcentrum De Eglantier in Apeldoorn. Het slachtoffer zakte daarna bloedend in elkaar voor Chinees restaurant Jin Long.

17 april