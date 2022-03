Mont Ventoux of Alpe d’Huez beklimmen voor goed doel? Dan kan de FuturumFoundation jou steunen

update & video Plofkraak bij Primera in Apeldoorn: explosies en ravage op Mercator­plein, jacht op daders geopend

Bewoners rond het Mercatorplein in Apeldoorn zaten vannacht rond 03.30 uur rechtop in bed door twee explosies. De knallen waren veroorzaakt door een plofkraak bij Primera in winkelcentrum Kerschoten. De politie maakt jacht op twee daders die een witte vluchtscooter achterlieten.

