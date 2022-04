Motorrijder gaat bij Loenen onderuit en valt in sloot met water: motor belandt bovenop hem

Oekraïense Anna voelt zich zo thuis in Apeldoorn dat ze zelfs haar begeleider op een streng dieet zet

Het doet Anna Demshevskaja (40) pijn als ze beelden ziet van wat er gebeurt in haar thuisland Oekraïne. Zeker nu de oorlog ook voelbaar is in haar woonplaats Kryvy Rih. De keerzijde is dat ze zich ontspannen voelt in Apeldoorn. Ze voelt zich zo thuis dat ze zelfs Bart Lauw, die haar begeleidt en helpt met van alles, op een streng dieet heeft gezet.

