Multicultureel Zuiderpark Festival keert zaterdag terug in Apeldoorn dankzij nieuwe organisator

Files in avondspits op A50 bij Apeldoorn door ongeluk en kapotte auto

Een kettingbotsing op de A50 bij Apeldoorn zorgde vanavond in de avondspits voor een flinke file richting Zwolle. Vanaf Beekbergen was het aansluiten in de rij tot net voorbij de afslag Apeldoorn-Noord.

25 augustus