Museum in de buitenlucht: nieuwe audiotour in Apeldoorn vertelt het verhaal van leden van het Koninklijk Huis

Hitte­stress voor varkens bij slachterij Vion in Apeldoorn: ‘Een lachertje dat transport met deze hitte is toegestaan’

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een melding gekregen van misstanden bij slachterij Vion in Apeldoorn. Varkens zouden daar vanochtend uren hebben gewacht in de brandende zon, met hittestress tot gevolg. Vion wil het voorval nog niet bevestigen. ,,We kunnen nog niet zeggen of hitte de oorzaak is.”

20 juli