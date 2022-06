Muziek, theater, opera en spektakel: 17-daags festival eind juli van start in Apeldoorn

De Muziekzomer Gelderland trapt vrijdag 29 juli af in Apeldoorn, met een concert door het Nationaal Jeugdorkest en violiste Coraline Groen. Tot en met zondag 14 augustus kan een breed publiek genieten van concerten en voorstellingen met muziek, theater, opera en spektakel op bijzondere locaties in de provincie.

De kaartverkoop voor het 17-daagse festival is deze week gestart. Het festival is dé gelegenheid voor getalenteerde musici – conservatoriumstudenten en jonge professionals – om te laten zien wat ze kunnen.

De voorstellingen vinden plaats op zo’n dertig locaties, waaronder parken, rauwe industriële plekken, particuliere tuinen, een piano-atelier, kastelen, musea en een wijngaard. De feestelijke opening is op vrijdag 29 juli in Theater Orpheus in Apeldoorn.

Leden van het Nationaal Jeugdorkest staan met het NJO Brahmsnonet op het podium met Young artist in residence violiste Coraline Groen. Zij neemt als uitzonderlijk getalenteerde, jonge Nederlandse musicus een prominente plek in binnen het festival en is te zien en horen in vier programma’s. Waaronder Passacaglia, een uitvoering van het vioolconcert van Benjamin Britten. Dit staat op zaterdag 13 augustus op het programma in de Zwitsalfabriek in Apeldoorn.

Naast het NJO zijn tijdens het festival ook het Jeugdorkest Nederland (JON) en Jong Metropole van de partij, de laatste met de tour East meets West. Dit programma brengt het orkest op zaterdag 6 augustus ten gehore in het voormalig zendstation in Radio Kootwijk. Het JON treedt op donderdag 4 augustus op, ook in Radio Kootwijk.

Dianto Reed Quintet

In kleiner verband verrassen jonge musici met uiteenlopende voorstellingen. Het Dianto Reed Quintet, een kamermuziekgroep van vijf Spaanse muzikanten uit Amsterdam, geeft op vrijdag 5 augustus een concert in Radio Kootwijk. Kamermuziekgroep Trio Cortenbach is op donderdag 11 augustus te zien en te horen in Piano-atelier Theo Kobald in Apeldoorn. Het festival eindigt zoals altijd groots met het symfonisch programma van het NJO, dit jaar getiteld Mahler & Britten, in Theater Orpheus.

Het gehele programma van de Muziekzomer Gelderland is te vinden via muziekzomer.nl. Kaarten voor de voorstellingen zijn alleen online te koop.