Muzikanten nemen benefiet-cd op voor wederopbouw Oekraïne en publiek mag erbij zijn in Apeldoorn

Komst van ruim 500 flexwonin­gen in Apeldoorn loopt vertraging op: ‘Willen graag gas geven’

Ze moeten een bijdrage leveren aan het oplossen van de woningnood, maar de komst van ruim 500 flexwoningen aan de Kayersdijk in Apeldoorn is vertraagd. ,,We willen heel graag gas geven, maar er is geduld nodig.”