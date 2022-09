Na 350 sollicitatiebrieven zónder succes, heeft Rob (82) uit Apeldoorn eindelijk zijn baan te pakken

Dit is Rose Marie (16) uit Apeldoorn en ze gaat Roger Federer én Serena Williams verslaan

Rose Marie Nijkamp was nog geen 10 jaar oud toen ze zei dat ze meer grand slams wilde winnen dan Serena Williams en Roger Federer. Inmiddels heeft het nu 16-jarige tennistalent uit Apeldoorn de juniorentitel van Wimbledon gewonnen en neemt ze komende week in New York deel aan de US Open. ,,Het begint allemaal met een droom.”

27 augustus