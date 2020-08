Na aanslag met bloempot vluchten Martijn en Miranda uit flat

Hij zou deze week voor het eerst weer aan het werk gaan. Maar ’s ochtends om tien uur is Martijn van Kempen (39) alweer thuis. Hij kan het niet verkroppen dat zijn vrouw Miranda (51) daar de hele dag als een bang vogeltje op de bank zit. ,,Elke kilometer dat ik dichter bij mijn werk kwam, voelde het slechter. Dus toen ik er eenmaal was, heb ik tegen mijn baas gezegd dat ik weer naar huis ging. Die had er gelukkig alle begrip voor en heeft zorgverlof verleend.”



Want het gaat niet goed met haar. Ze ziet er getekend en vermoeid uit. Enerzijds door de naweeën van een lichte hersenschudding. Maar bovenal omdat ze mentaal geknakt is. ,,Ik slaap slecht, durf niet meer alleen naar buiten en af toe zie ik de beelden weer voor me.”



Ze doelt op de gebeurtenissen van donderdag 30 juli. Martijn krijgt die avond even na half twaalf een verontrustend telefoontje van een buurman. ,,Hij belde dat mijn werkbus in de fik stond. Die had ik ’s middags op de parkeerplaats voor onze flat neergezet. Ik ben snel naar buiten gerend en zag dat er achter de bus een jerrycan stond te branden. Gelukkig hebben we het snel kunnen blussen.”