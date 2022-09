Na corona dreigt opnieuw zwaar weer voor oostelijke theaters: ‘Energierekening zeven keer over de kop’

‘Gebrek aan handhaving’ op wildparke­ren in Apeldoorn maakt omwonenden furieus

„Hebben we wel genoeg handhavers in Apeldoorn om bekeuringen uit te delen?” Hans Suithoff en Hans van Beek zijn furieus. Zij zien naar eigen zeggen ‘een gebrek aan controle’ op wildparkeerders in de binnenstad. ,,We worden niet serieus genomen. Ze laten het gewoon versloffen.” De gemeente spreekt dat tegen.

18 september