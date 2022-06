Na flinke opknapbeurt nu weer bedrijvigheid in voormalige Finse School in Apeldoorn

Het markante gebouw aan de Eksterweg 71 werd in 2020 door de gemeente Apeldoorn verkocht aan Domi Projecten. Voorwaarde was wel dat het een sociale bestemming zou krijgen, of eigenlijk behouden. Dit resulteerde erin dat er nu drie huurders zijn: Stichting Da Capo, speelgoedbank De Schatkist en De Sleutel Zuid. ,,Deze laatste twee hebben hier vroeger ook al eens gezeten’’, meldt Marleen Hoogeboom van Stichting Da Capo, een stichting die zich richt op het bieden van een opstap voor met name buitenlandse vrouwen in Nederland.