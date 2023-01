Na heftige tijd keert Corine terug op Midwinter Marathon: ‘Zag ineens nog maar dertig procent’

video De Night Run keert terug, dwars door de binnenstad van Apeldoorn

Dwars door de binnenstad van Apeldoorn, met de start op het vernieuwde Marktplein: de Night Run is na een jaar afwezigheid terug. Door de afgelasting van de Midwinter Marathon in februari is er op vrijdagavond 10 juni toch nog een hardloopevenement in Apeldoorn.

14 mei