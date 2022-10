Na jarenlange strijd wordt Bernard uit zijn woning in Apeldoorn gezet: ‘Waar moet ik slapen?’

Park De Hoge Veluwe verliest een icoon: fotogeniek edelhert Lambertus waarschijn­lijk afgescho­ten

Zoals kunstenaars een muze hebben, hadden natuurfotografen op de Hoge Veluwe Lambertus. Het edelhert liet zich zonder morren uit alle hoeken en standen fotograferen. Liet, want het dier is dood en de kans is groot dat hij is afgeschoten.

20 oktober