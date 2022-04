Na periode van wildpoepen en pijnlijke ingrepen klopt het hart van de Hoge Veluwe weer

Apeldoorn­se verdachte Jeffry V. (31) emotioneel over ontvoering en gijzeling in Deventer: ‘Niemand met vinger aangeraakt’

Wat was de precieze rol van Jeffry V. (31) uit Apeldoorn bij een ontvoering en gijzeling in Deventer? De rechter wil nader onderzoek naar het antwoord op die vraag. Daardoor komt V. voorlopig vrij en krijgt hij de kans om zijn montagebedrijf van de ondergang te redden. Hij en zijn familie braken in de rechtbank in tranen uit.

7 april