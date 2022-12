Nieuwe koelkast of gordijnen: Apeldoorn komt met gift in natura tegen armoede

MET VIDEO Waarom staat de Grote Kerk in Apeldoorn in de steigers? ‘Het heeft jarenlang gelekt’

Aangetast hout in de torenspits en het vervangen van koperwerk. Dat is de reden dat de Grote Kerk van Apeldoorn al zeven weken in de steigers staat. Het natuursteen van de toren, dat tien jaar geleden nog afbrokkelde, blijkt in verrassend goede staat. ,,Deze kerk is in één jaar tijd gebouwd!’’

26 november