Nieuwe protestbijeenkomst tegen kabinetsbeleid op Zwitsalterrein Apeldoorn

Apeldoorn in diepe rouw na dood Eren (18): ‘Hij was in de bloei van zijn leven’

Binnen de Turkse gemeenschap in Apeldoorn heerst grote verslagenheid na de dood van de 18-jarige Eren Uyar. Hij kwam vrijdagavond op de Laan van Orden in botsing met een auto. ,,Hij was in de bloei van zijn leven...” De bestuurster van die wagen, een 24-jarige vrouw uit Apeldoorn, is aangehouden.

15 augustus