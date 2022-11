Nieuwe startpunten wandelroutes Woudhuis, maar ook de Campus wil profiteren

Valerie van Leersum vrolijkt met kunstwerk reizigers­tun­nel van station Apeldoorn op

Station Apeldoorn is een kunstwerk rijker. In de reizigerstunnel op het station hangt vanaf vandaag het kunstwerk Over al dit bezig leven van kunstenaar Valerie van Leersum. In het kunstwerk van vier collages komen de omgeving van het station én het spoor samen.

21 november