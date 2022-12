Nieuws gemist? Grote Kerk in Apeldoorn aan ramp ontsnapt • Janneke wil haar bakker redden

De Grote Kerk van Apeldoorn is woensdag aan een ramp ontsnapt. Tijdens werkzaamheden in de toren viel een handgranaat enkele meters naar beneden. Was het explosief uit 1937 op de punt gevallen, dan was het ongetwijfeld afgegaan

Het containerschip MSC Lorena heeft vannacht rechtsomkeert gemaakt op de Schelde, ter hoogte van het Land van Saeftinghe bij Zeeuws-Vlaanderen. Een onbekende dader had telefonisch gemeld dat de MSC Lorena ‘zou ontploffen’ als het zou aanmeren in de Antwerpse haven. De Nederlandse politie kijkt samen met de Belgische hoe serieus de dreiging is.

Weerstand, koudwatervrees en te weinig tijd. Van het plan om veertien grote muurschilderingen te maken in even zoveel Hanzesteden is slechts de helft gerealiseerd. Is het project daarmee mislukt? ,,De steden die wél willen, krijgen er meer voor terug.”

Het is anderhalve week geleden maar voor Kevin Boonman (22) uit Heino en zijn vriendin Manon Seine (21) uit Zwolle is het als de dag van gisteren. Ze raakten beiden gewond na een frontale crash met een vrachtwagen op de Eperweg in ’t Harde. De veroorzaker van het ongeluk is doorgereden.

Maikel Kieftenbeld uit Lemelerveld knalde op de eerste speelronde in de eredivisie knullig in eigen doel en bij hem scheurde zowel zijn binnenband als kruisband af, waardoor zijn seizoen bij zijn nieuwe club FC Emmen in één klap voorbij was. Inmiddels is het herstel ingezet bij de oud-speler van Go Ahead Eagles, maar de pijn van het nog altijd niet kunnen voetballen blijft.

Volledig scherm Danny Jansen. © Kieran Cleeves/PDC

Publiekslieveling Danny Jansen uit Holten is uitgeschakeld op het WK darts. Gemiste dubbels deden The Mullet de das om tegen Krzysztof Ratajski (3-1), die het in de derde ronde op mag nemen tegen de Belg Dimitri Van den Bergh.

Abdullah Yolcu (63) is dit jaar niet geschrokken van zijn energierekening. Waar menig Nederlander met de handen in het haar zit, heeft hij daar weinig last van. Door een bijzondere ingreep in zijn huis kan de thermostaat flink omlaag. ,,Ik bespaar nu meer dan vijftig procent aan gas.’’

Een deel van het dossier en alle dagboeken van de in 1983 vermist geraakte Eefke Wolf uit Wezep zijn vernietigd of kwijt. Dat bevestigt het coldcase-team Oost-Nederland in de nieuwe podcast van de Stentor: ‘Eefke: in rook opgegaan’

Volledig scherm Vader Johan laat zon weer schijnen voor Yvonne uit Dalfsen © Videostill

Wie is jouw kerstengel van 2022? Vandaag het verhaal van vader Johan uit Nieuwleusen en zijn dochter Yvonne uit Dalfsen. ,,Een betere vader is er niet.’’ Lichtpuntjes in haar burn-out zijn de gesprekken met haar vader Johan Kerkdijk (75). ,,Wij zijn eigenlijk allebei niet van die praters’’, vertelt ze. En tóch deden ze dat.

Albert Bartelds (60) en Hendrik Jan Bökkers (45) bestaan uit kilo’s nuchterheid, maar zijn nu overdonderd. De Zwolse streektaalspecialist van de Overijsselacademie (Bartelds) en Sallandse dialectrocker (Bökkers) dachten ‘een paar afleveringetjes’ te maken, een korte zoektocht naar de herkomst van de plattelandstaal. Spielerei voor een paar weken, toch? Bartelds: ,,Maar we zitten inmiddels midden in seizoen drie van onze podcast.’’

En dan nog even dit: Ze kon niet toezien hoe ‘haar’ ambachtelijke bakker gebukt gaat onder de hoge energieprijzen en misschien zelfs moet stoppen. Daarom besloot Janneke van der Steen (43) een crowdfunding te starten met als doel 70.000 euro op te halen zodat bakker Mark Schut zijn energierekeningen kan betalen.

