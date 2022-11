Nog meer korting op belastingaanslag in Apeldoorn, al is niet iedereen het daarmee eens

Ercan (29) verdween in het niets, zwangere vriendin bleef achter: dit is wat we tot nu toe weten

Opnieuw gaat de politie de bossen in in de zoektocht naar Ercan Özturk. Talloze doorzoekingen van twee woningen in Deventer en het bos bij Diepenveen en Schalkhaar leverden niets op. 584 dagen later ontbreekt van de Apeldoorner nog altijd elk spoor. Wat weten we tot nu toe over zijn verdwijning?

2 november