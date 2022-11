Nóg meer lijken uit de kast in Apeldoornse ‘Asbestflat’: ‘Het wordt heel spannend’

MET VIDEO Verdriet en woede in buurt van dodelijk ongeluk in Apeldoorn: ‘Een racebaan, grijp in!’

Het was niet de vraag of, maar wanneer het mis zou gaan, zeggen omwonenden na het dodelijke ongeluk op de Zutphensestraat in Apeldoorn. Een 20-jarige man uit Apeldoorn overleed donderdagavond nadat hij bij het oversteken werd geschept door een auto. De buurt is verdrietig, maar ook boos. ,,Het is een racebaan, grijp in!”

