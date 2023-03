Nog twee weken knallen, nog 2,5 kilo te gaan: ‘Ga ik dit redden?’

Na twee jaar maakt Apeldoorn eerste stappen als ‘regenboog­ge­meen­te’: ‘Sluit geen mensen uit’

Apeldoorn is nu twee jaar een ‘regenbooggemeente’, maar los van het regenboogpad bij het Stationsplein en het hijsen van de regenboogvlag op Coming-Outdag is daar weinig van te merken. Toch kan 2023 maar zo het jaar van verandering zijn, zegt Rob van Leeuwen. ,,We zijn bezig om een inhaalslag te maken.”