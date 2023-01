Noodbevel na aanslag in Apeldoorn was onterecht, klaagt doelwit Bob D.

Handbal­over­zicht: SDOL laat LHC kansloos in derby, Dalfsen wint met Japanse stagiaire op doel

De eerste ontmoeting dit seizoen tussen LHC en SDOL was nog erg spannend. In Lemelerveld won SDOL met slechts één puntje verschil. De return in Luttenberg was minder spectaculair. SDOL troefde LHC op alle fronten af en won met ruime cijfers. Ook Dalfsen boekte een grote overwinning en deed dat met een opvallende tweede keepster in de selectie. De Japanse Aki loopt deze weken stage bij de hoofdklasser.

22 januari