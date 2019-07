Nu al genoeg van de jeukrups? Volgend jaar zijn ze (mogelijk) met nog meer!

Gestolen menwagen van gehandicap­te Corrie (43) uit Apeldoorn nog altijd niet terecht

9 juli Haar droom opgeven wil zij nog steeds niet, maar haar eerste menwedstrijd in tijden kan de gehandicapte Apeldoornse Corrie Wegerif (43) niet rijden. De gestolen -speciaal voor haar aangepaste- menwagen is niet teruggevonden en geld voor een nieuwe is er vooralsnog niet. ,,De kans dat ik mijn wagen ooit nog terug zie is volgens de politie nihil.’’