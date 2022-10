Oeps! Vrachtwagen urenlang klem in centrum van Apeldoorn

De chauffeur deed een poging om de Hoofdstraat in te rijden, maar het is daar te smal. Hierdoor kwam het voertuig klem te zitten. Dit gebeurde vanochtend rond 09.30 uur. De gemeente plaatste hekken en handhavers zorgden ervoor dat het winkelend publiek veilig om de vrachtwagen heen werd geleid.

Volgens gemeentewoordvoerder Roel van Vemde ging het waarschijnlijk om een inschattingsfout, waardoor de chauffeur zich klem heeft gereden. Er was volgens de gemeente geen sprake van een onveilige situatie, er zat bijvoorbeeld geen onveilige lading in de oplegger van de vrachtwagen. Wel is de pui van een winkel geraakt, waardoor een ruit is gesneuveld.

Pas uren later lukte het de aanwezige bergers om het voertuig weg te halen en werd de blokkade verholpen. ,,Het was ingewikkeld omdat die klem stond en we waren afhankelijk van de beschikbaarheid van een sleepdienst, dat had wat voeten in de aarde”, laat Van Vemde weten. Achter de hekken werd deze reddingsactie door veel belangstellenden gevolgd.