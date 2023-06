Om de A1 bij Apeldoorn te verbreden moet het verkeer een half jaar lang over smallere rijstroken

nacompetitie CSV Apeldoorn ondanks kansenre­gen gedegra­deerd: ‘Desondanks gaan wij op deze manier verder’

CSV Apeldoorn is gedegradeerd naar de eerste klasse. Dankzij de 1-0 nederlaag bij Spijkenisse bleef het avontuur in de vierde divisie beperkt tot één seizoen. In de tweede ronde van de nacompetitie had CSV genoeg kansen om te winnen, alleen wilde de bal er, zoals vaker dit seizoen, niet in.