Omleidingsweg voor A50 vol file na ongeval tussen Hoenderloo en Otterlo

Truus (66) raadt haar supermarkt iedereen aan: ‘Alleen wasmiddel en wc-papier koop ik ergens anders’

De inflatie is op het hoogste niveau sinds meer dan veertig jaar. En dat merken we vooral in de supermarkt. Hoe kunnen we in deze dure tijden nog een beetje leuk - lees voordelig - boodschappen doen? Truus Boogaard-Koenen (66) uit Apeldoorn en haar man Kees kiezen voor het gemak van bezorgen. ,,Maar nu ik met pensioen ben, let ik wel meer op wat ik koop.”

4 april