Omwonenden kraken plan voor spoedzoekersbuurt in Apeldoorn: ‘Levert niets op voor de wijk’

Bij 500 woningen voor ‘spoedzoe­kers’ mag het niet blijven, vindt Apeldoorn: ‘Er is meer nodig’

Apeldoorn wil vaart maken met het bouwen van tijdelijke woningen in de stad. Nu de wachttijd in het sociale huursegment oploopt en permanente bouw tijd kost, mag het volgens wethouder Peter Messerschmidt niet bij de vijfhonderd ‘spoedzoekers’ blijven die aan de Kayersdijk moeten komen. ,,Maar we gaan niet ieder grasveldje volbouwen.’’

26 augustus