Ondanks nieuw verlies AGOVV Futsal vertrouwt coach Ertan op handhaving

Arrestatie­team valt sport­school Apeldoorn binnen na melding ‘dreigende noodsitua­tie’: één aanhouding

Een arrestatieteam heeft gisteravond een inval gedaan bij een sportschool aan de Mezenweg in Apeldoorn. Hierbij is een persoon aangehouden. ,,Omdat er sprake was van een dreigende noodsituatie hebben we hier direct op geacteerd”, aldus politiewoordvoerder Simone van Dijk.