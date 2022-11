Onderzoek naar ongewenst betasten meisjes op school in Apeldoorn ligt bij politie

In december arriveert definitief deze nieuwe busvervoer­der in de regio: 'Wat goed is, blijft’

Busvervoerder EBS neemt 11 december het stuur in de regio IJssel-Vecht over van Keolis. Alles gaat mee. Inclusief 234 van de 256 elektrische bussen en alle 600 chauffeurs. Is EBS er klaar voor? Wat verandert er voor de reizigers? Directeur Wilko Mol belooft ‘heel wat verbeteringen’, maar zegt ook: ,,We gaan niet veranderen om het veranderen. Wat goed is, blijft.”

