Ongeluk op A1 veroorzaakt flinke vertraging voor verkeer vanuit Apeldoorn

‘Apeldoorn, waar is m’n koningsdag­fes­ti­val gebleven?’

Een stampvolle Kapelstraat, drukte op het Caterplein of een feestje op het Leienplein; Apeldoorn heeft weer genoeg te bieden tijdens Prinsennacht of Koningsdag. Maar waarom is er geen groot festival zoals in Zwolle of Arnhem? Verslaggever én festivalliefhebber Armon Veeneman (28) zoekt naar het antwoord.

27 april