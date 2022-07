Ook op deze locaties gaat Apeldoorn Oekraïners opvangen

Na het afketsen van de opvang voor 300 Oekraïense vluchtelingen op het voormalige terrein van de Hoenderloo Groep zaten ze op het Apeldoornse stadhuis behoorlijk met de handen in het haar. Maar de (nood)oplossingen volgen elkaar nu in rap tempo op.

En dat is nodig ook. De rijksoverheid ziet immers dat het aantal ‘ontheemden uit Oekraïne’ in Nederland sneller groeit dan het aantal beschikbare plekken. Daarom verhoogde ze de aantallen bedden die gemeenten beschikbaar moeten hebben. Voor Apeldoorn is dat aantal van 600 naar 736 gegaan.

Binnen de gemeentegrenzen kunnen al enige tijd maximaal 50 vluchtelingen worden opgevangen bij Casa Bonita aan de Anklaarseweg. De FSG Sportcampus (voormalig Wegener-terrein) telt 240 plekken. Eerder deze maand werden de sporthallen Mheenpark en Zuiderpark aan dat lijstje toegevoegd. Ook allebei goed voor 240 man. Mheenpark is inmiddels in bedrijf, maar daar zitten momenteel ‘slechts’ vier mensen. In de hal die vorig jaar dienst deed als corona vaccinatiecentrum zitten nu saillant genoeg Oekraïners die met Covid-19 kampen.

Voor een jaar

Vandaag maakte de gemeente bekend nóg vier nieuwe locaties in gebruik te gaan nemen. Drie daarvan behoren toe aan ’s Heeren Loo. Vanaf begin augustus worden ruim 100 Oekraïners opgevangen in woningen van de zorggroep aan de Lupineweg, Pomonalaan en de Schopenhauerstraat. Apeldoorn mag die voor een jaar gebruiken. Daarnaast worden vanaf half september 240 plekken gecreëerd in het al jaren leegstaande voormalige kantoorpand van Mazars aan de Deventerstraat.

Quote Deze woonplek­ken hebben een ander karakter dan de noodopvang in de sporthal­len Ton Heerts, Burgemeester Apeldoorn

Daarmee zit Apeldoorn ruim boven het opgelegde aantal van 736. Dat is echter iets te kort door de bocht. De locaties die vandaag bekend zijn gemaakt dienen ter vervanging van de sporthallen die nu nog in gebruik zijn. Half augustus wordt bekendgemaakt welke van de drie sporthallen teruggegeven kan worden aan de reguliere gebruikers.

Burgemeester Ton Heerts is content met de nieuwe locaties: ,,De oorlog in Oekraïne blijft maar voortduren. Deze woonplekken hebben een ander karakter dan de noodopvang in de sporthallen. Ik ben blij dat we deze vluchtelingen daarmee wat meer privacy kunnen bieden.”

Volledig scherm Bij Sporthal Mheenpark is het qua vluchtelingen nog rustig. Het is vooral een komen en gaan van PostNL-mannetjes en -vrouwtjes die nieuwe post komen halen bij het onder hetzelfde dak gevestigde verzamelpunt. © Arnoud Heins

Volledig scherm Aan de achterkant van de hal staan enkele dixi’s. © Arnoud Heins