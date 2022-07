Oost-Nederlands jeugdorkest laat Italianen huilen

Dirigent Albert Dam wordt gebeld vanuit de stedendriehoek Deventer, Apeldoorn en Zwolle. Verschil moet er wezen: Dam verblijft zelf boven in de triangel Milaan, Venetië, Bologna. Op de achtergrond hoor je gespetter. ,,Mijn muzikanten, tieners en twintigers, liggen hier eventjes in het zwembad. We zitten in Bussolengo. Er is hier vandaag even tijd voor rust tussen de concerten door. Al hebben we vanochtend nog gerepeteerd.’’