Op de kop in de berm na botsing A50: automobilist komt met schrik vrij, verdacht voorwerp in flinke file

Een bestuurder heeft bij een botsing op de A50 een engeltje op zijn schouder gehad. De auto botste met een vrachtwagen, sloeg in de berm over de kop en kwam tegen een boom terecht. Door het ongeval is een fikse file ontstaan van 6,7 kilometer en een halfuur vertraging. In de file zag een automobilist in een andere auto iets verdachts liggen. De politie is naar de auto op zoek.

Het ongeluk gebeurde op de A50 tussen Epe en Apeldoorn. De auto raakte na een botsing met de vrachtwagen in de berm en sloeg daar over de kop. Het voertuig eindigde tegen een boom. De bestuurder is nagekeken in een ambulance maar was wonderwel niet gewond geraakt.

De rechterrijstrook is afgesloten. Verkeer wordt over de linkerrijstrook langs het ongeluk geleid. De auto is door de berger uit de berm getakeld en wordt afgesleept. Achter het ongeluk is een flinke file ontstaan. De file is opgelopen tot bijna 7 kilometer en heeft zo’n halfuur vertraging tot gevolg.

De auto sloeg in de berm over de kop en belandde tegen een boom. De bestuurder bleef wonderwel ongedeerd.

Verdacht voorwerp

Een automobilist in de file zag iets opmerkelijks. De bestuurder merkte in een andere auto een verdacht voorwerp op. Het zou mogelijk gaan om een vuurwapen. De politie kwam direct na de melding in actie, agenten in kogelwerende westen liepen in de buurt van de plek van het ongeval.

De politie zoekt met meerdere eenheden op de A50 en de A1 naar de auto. Ook op op- en afritten werden politieauto’s opgesteld die naar het voertuig uitkijken. Over de ernst van de situatie kan de politie nog niets zeggen.

Politieagenten met kogelwerende vesten zijn op zoek naar een auto waar een verdacht voorwerp in zou liggen.