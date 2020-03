Opa is dement en ligt ziek in kamertje: familie kan geen afscheid nemen omdat hij corona heeft?

Opa is 86 en woont op een gesloten verpleegafdeling in Twello. De familie van Meggy Debets weet als geen ander dat hij fragiel is. Maar als deze zaterdag ineens het woord ‘corona’ valt, opa blauw aanloopt en de quarantainepakken aanmoeten ziet de wereld er heel anders uit. En laat de familie in vertwijfeling achter: opa wordt niet getest. Hij komt niet met veel mensen in contact en ligt al afgezonderd, oordeelt de GGD.

Meggy en haar moeder Marjon weten niet meer wat te doen. ,,Opa zag blauw van benauwdheid, hoge koorts. We werden zaterdag bijeengeroepen, want dit was het einde", vertellen ze per telefoon. ,,We moesten maar per twee komen, hij was er ernstig aan toe. We bereidden ons voor op afscheid. Maar toen we aankwamen hoorden we ineens ‘corona’. En werd het ineens anders. Er mocht maar één iemand bij", vertelt Meggy. Haar moeder hees zich in een pak om haar dementerende vader bij te staan.

Bezig met afscheid en quarantaine tegelijk

,,Ineens sta je daar. Je kunt geen afscheid nemen. En terwijl je zelfs al nadenkt over een afscheidsceremonie in kleinere kring dan gehoopt, hoor je dat opa niet getest gaat worden. Gewoon niet getest", zegt Meggy verdrietig. Eigenlijk zijn ze te verbijsterd om boos te zijn. ,,Je wilt bij je vader zijn. Hij snapt helemaal niet wat er nu gebeurt. En in je hoofd ben je alleen maar bezig: wat als het corona is? Moet ik dan ook in quarantaine? Je wilt niemand besmetten. Ik werk in een winkel", zegt Marjon vertwijfeld. ,,Terwijl je eigenlijk bezig moet zijn met afscheid nemen.”

Maar de GGD besloot niet te komen testen. De familie is zelf aan het bellen geslagen toen de verpleegafdeling het nieuws bracht. Met de huisartsenposten in Apeldoorn en Deventer, maar kwam geen steek verder. Iedereen verwijst terug naar de GGD. En daar was ineens zondagochtend het bemoedigende contact met Casa Bonita in Twello waar opa woont. ,,Zondagochtend geen koorts meer en minder benauwd", zegt Meggy.

Hoe moet het nu met opa, alleen op een kamertje?

Natuurlijk zijn ze hartstikke blij dat het beter gaat met opa. Maar het gevoel is heel dubbel. Ze hebben geen idee wat ze nu zelf moeten doen en de protocollen bij opa blijven heel strikt: 1 bezoeker per 24 uur en volledig in pak. ,,Hoe moet dat nu? Moet onze demente opa in quarantaine alleen op een kamertje? Dat overleeft hij ook niet. Maar vooral zijn we bezorgd over wat we zelf ook moeten doen? Thuisblijven? Moet ik tegen mijn werk gaan zeggen dat het zou kunnen dat...opa corona heeft? Maar misschien ook niet?", uit Meggy haar vertwijfeling.

Dilemma

De GGD Noord- en Oost Gelderland ondertussen snapt het dilemma. ,,Maar wij moeten kijken waar onze prioriteiten op dit moment liggen. Als het gaat om iemand die van corona verdacht wordt, maar laag-risico betreft, dan moeten we onze tijd elders besteden. In dit geval spreken we van laag-risico omdat deze meneer weinig sociale contacten heeft en al alleen op een kamer verpleegd wordt.

