Opeens gaat de stekker eruit bij toprestaurant in Apeldoorn

MET VIDEO Levi (18) kan niet met zijn vrienden op vakantie, maar strijdt wel om WK-titel: ‘Weet waar ik het voor doe’

Hij moet een vakantie met zijn vrienden naar Albufeira laten schieten, maar daar heeft Levi de Weerd (18) maling aan. In plaats van kroegen onveilig maken en relaxen op het strand, is de Apeldoornse topgamer in Kopenhagen één van de kanshebbers voor het virtuele WK. ,,Het doel was plaatsing, nu wil ik meer.”

14 juli