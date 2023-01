Open dagen bij Zone.college Twello

Actie voor meer loon bij sociale werkbedrij­ven begint in Apeldoorn

Mensen die werken via sociale werkbedrijven gaan actievoeren. Ze eisen meer loon, omdat ze door de hoge inflatie in de problemen komen. De acties beginnen donderdag in Apeldoorn. Daar vragen actievoerders de Apeldoornse burgemeester Ton Heerts en wethouder Sunita Biharie dan hun petitie te steunen.

24 januari