‘Opening soon’ staat er op gevel van hoekpand in Apeldoorn, maar welke winkel kwam er nou in?

MET VIDEO Edwin vol in de remmen als ambulance in Apeldoorn opeens afslaat: kettingbot­sing is het gevolg

In Apeldoorn zijn vanmiddag vier auto's flink beschadigd geraakt bij een kettingbotsing. Die ontstond doordat de bestuurder van de voorste auto van de rij in de remmen moest omdat een ambulance pal voor hem ‘plotseling’ linksaf sloeg. De bestuurder van de voorste auto in de kettingbotsing is op zijn zachtst gezegd verbaasd over het gedrag van de ambulance-bestuurder.

11 augustus