Opluchting én frustratie na redding velden van AGOVV: ‘Dit was niet nodig geweest’

Voetbalclub AGOVV is opgelucht dat de dreigende annexatie van twee van zijn trainingsvelden van de baan is. De gemeente Apeldoorn blaast het plan af om op die velden een overloopparkeerplaats voor Apenheul te maken, is vorige week bekendgemaakt. Tegelijk is er frustratie bij AGOVV. ,,Dit was niet nodig geweest.’’